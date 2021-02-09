Fırtına zararını sigorta karşılar mı? Zorunlu trafik sigortasına sahip aracın bir kazaya karışması durumunda maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminat, poliçe limitlerine ve zarar görenlerin haklılık payına göre çeşitli oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılanır. Peki, trafik sigortası fırtınada zarar gören aracın masrafını karşılar mı?

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle otomobiller hasar gördü.

Fırtına hasarını sigorta karşılıyor mu?

Trafik sigortası teminat limitleri, araç gruplarına göre farklılık gösterir. Otomobil, taksi, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tarım makinelerine kadar, her araç grubu için belirlenmiş farklı teminatlar bulunuyor. Sigorta şirketinin karşılayacağı zararlar, sigorta poliçelerinizin limitleri içindedir. Zorunlu trafik sigortasının kapsadığı teminatlar ve bunların limitleri, her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Bütün sigorta şirketleri de aynı teminat ve limitleri kullanır. Burada bir farklılaşmaya gitmek mümkün değildir. Ancak teminat limitleri sabit olsa da sigorta şirketleri sundukları genişletilmiş trafik sigortası ürünleri ile ferdi kaza teminatı, asistans hizmetleri ve yasal koruma gibi ek teminatları sigortanıza ekleme olanağı sunuyor.

2021 yılı trafik sigortası zarar kapsama bedelleri

2021 yılında aracınızla kaza yaparsanız, zorunlu trafik sigortası kapsamında araç grubunuza göre değişen asgari teminat limitlerinden yararlanabilirsiniz. Maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminatın limitlerini aşağıdaki gibidir.

1. Maddi Hasar

Sigorta sahibinin hukuki sorumluluğu kapsamında, zarar gören araçta meydana gelen zararı teminat limitleri kapsamında karşılar.

Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk)

Araç Başına Limit 43.000 TL

Kaza Başına Limit 86.000 TL

2. Sağlık Giderleri

Sigorta sahibinin neden olduğu kazalarda, kazada yer alan üçüncü şahısların daha sonra ölümü meydana gelse bile, ilk yardım, muayene/kontrol ya da yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek ayakta tedavi, hastane vb sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini teminat limitleri kapsamında karşılar.

Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk)

Kişi Başına Limit 430.000 TL

Kaza Başına Limit 2.150.000 TL

3. Ölüm ve Sakatlanma

Sigorta sahibinin, bir kişinin ölümüne veya sakatlanmasına neden olduğu durumlarda, sakatlık ve ölüm halinde, Sigorta Denetleme Uzmanları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin;

Yaşı

Geliri

Geride kalanların desteğe muhtaçlığı

Kusur oranına

göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir.

Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk)

Kişi Başına Limit 430.000 TL

Kaza Başına Limit 2.150.000 TL

* Minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, iş makinesi, motosiklet ve römorklar için belirlenen trafik sigortası asgari teminat limitlerine Koalay Blog’dan ulaşabilirsiniz.