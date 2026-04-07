Fırtına felaketi: Terminal su altında, uçuşlar aksadı

Yeniakit Publisher
Endonezya’nın başkenti Jakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, yolcu terminalinin çatısının bir bölümünün çökmesine neden oldu; terminali su basarken çok sayıda uçuşta gecikme ve aksama yaşandı.

Endonezya'da etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar, hava yolu ulaşımını etkiledi. Başkent Jakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda dün yerel saatle 12.00 sıralarında uluslararası gidiş bölümündeki Terminal 3'te tavanın bir kısmı çöktü. Yetkililer, olayın yoğun yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıda oluşan su birikmesinden kaynaklandığını açıklarken, yaşanan çökme ve bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda uçuşun güvenlik gerekçesiyle aksadığı bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tavanda biriken suyun çöküşle birlikte bir anda boşaldığı ve bu sırada bölgedeki yolcuların panikle uzaklaştığı görüldü.

ONARIM ÇALIŞMALARININ İKİ GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Havalimanından yapılan açıklamada, yaşanan çökme ve terminal binasını su basması nedeniyle 12 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiği, 14 uçuşun havada bekletildiği, 13 uçağın ise yeniden yükselmek zorunda kaldığı bildirildi. Yetkililer, hasar gören tavan ve çatı bölümündeki onarım çalışmalarının yaklaşık iki gün içinde tamamlanmasının beklendiğini ve bu sürede uçuşlarda bir aksama yaşanmayacağını duyurdu.

