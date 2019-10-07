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'Fırsatı değerlendirin ve Türkiye'ye nasıl yatırım yapabileceğinize bakın'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Fırsatı değerlendirin ve Türkiye'ye nasıl yatırım yapabileceğinize, Türkiye'den nasıl daha fazla yatırım çekebileceğinize bakın." dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 21:09
'Fırsatı değerlendirin ve Türkiye'ye nasıl yatırım yapabileceğinize bakın'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp iş insanlarına "Fırsatı değerlendirin ve Türkiye'ye nasıl yatırım yapabileceğinize, Türkiye'den nasıl daha fazla yatırım çekebileceğinize bakın." dedi.

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Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Sırbistan Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu.

Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı zamanda eski Sırp devlet adamı Kral Aleksandar'ın yakın arkadaşı olduğunu anımsatan Vucic, Atatürk'ün Balkan halklarının sorunlarını çok iyi hissedebildiğini ve anlayabildiğini söyledi.

Vucic, iki ülke liderlerinin birbirini anlamasının önemine vurgu yaparak, bugün de kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili ilişkileri daha iyi seviyelere getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Balkan ülkeleri arasında Türkiye ile en iyi ticari ilişkilere sahip ülkenin Sırbistan olduğunun altını çizen Vucic, Türk iş insanlarına Sırbistan'a daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

"Bana Erdoğan gibi bir dünya lideri daha gösterin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de iktidara geldiği dönemde 3 bin 500 dolar seviyesinde olan kişi başına düşen milli gelirin bugün 11 bin dolara çıktığına işaret eden Vucic, "Bana bunu başaran bir başka dünya ya da Avrupa lideri daha gösterin." ifadesini kullandı.

Vucic, Türkiye'nin farklı dış baskılardan her defasında güçlenerek çıktığını belirterek, "Türk halkı çok çalışkan bir halk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ülkesinin kalkınmasına kendini adamış bir insan." diye konuştu.

Sırp iş insanlarına tavsiyelerde de bulunan Vucic, "Fırsatı değerlendirin ve Türkiye'ye nasıl yatırım yapabileceğinize, Türkiye'den nasıl daha fazla yatırım çekebileceğinize bakın." dedi.

Vucic, Türk yatırımcılara özellikle Sırbistan kaplıcalarına yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, "Özelleştirmeye hazır olduğumuz kaplıcalarımızı dikkate almalarını istiyoruz. Muhteşem kapasitelerimiz var ama bunlara yatırım yapacak paramız yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye büyük değişimler getirdiğini vurgulayan Vucic, özellikle Sırbistan'da yapılacak altyapı yatırımlarına Erdoğan'ın büyük katkı sunduğunu söyledi.

Vucic, bugüne kadar ülkesindeki tüm Türk yatırımcılarla yüz yüze görüştüğünü ve onların sıkıntılarını dinlediğini aktararak, "Biz onlardan misafir olmalarını değil, ev sahibi gibi hissetmelerini istiyoruz." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 21:09
  1. - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
  2. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Sırbistan-Türkiye İş Forumu
  4. Anadolu Ajansı

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