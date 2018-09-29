Fırsatçılar semt pazarında!

Doları bahane edenler, fırsatçılık yaptı. Kurnazlar, fiyatları arttırdı. Takvim ise adeta denetim görevi yaptı. Vatandaşın cebini soyanları, tek tek ortaya çıkardı. Marketten, semt pazarına, otoparktan tuvalete kadar hemen her yerde fırsatçıların izi vardı. Alış fiyatı 2.20 lira olan taze fasulyenin marketteki fiyatı 8.95 liraydı. 4.99 lira olan Algida dondurma da 1 lira zamlandı.



Vatandaşın cebinden adeta parasını çalan kurnazlar bunlarla sınırlı kalmadı. Ucuz diye vatandaşın akın ettiği semt pazarında çekilen bir fotoğraf herkesi şaşırttı. Yerli malı domates dolarla satışa çıkarıldı. Domatesin kilo fiyatı TL yerine "1 Dolar" ibaresiyle tezgahtaki yerini aldı. Vatandaş, "Burası Türkiye. Domatesi dolarla satmak hainliktir" diyerek isyan bayrağını açtı.



ŞOK PARK



Dolarla uzaktan yakından ilgisi olmayan zamlar, otoparklara da yansıdı. İstanbul'daki Türkiye Hastanesi'nin otopark fiyatları, hasta yakınlarına isyan bayrağını açtırdı. Çünkü hasta yakınları 8 lira, diğer araçlar ise 1 saat için 18 lira ödeme yaptı.



KARACA TABLO!



Fırsatçılar, tabak çanak fiyatlarına da el attı. Karaca'da 3 bin 997 lira olan yemek takımı, 6 bin 700 lira olarak fiyatlandırıldı. Daha sonra indirim oyunu oynandı. Bir anda 6 bin 700 liraya çıkan yemek takımına 4 bin 997 olarak indirim uygulandı! Bin liralık zam, indirim olarak vatandaşın karşısına çıktı.



KAYNAK: TAKVİM