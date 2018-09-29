THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Fırsatçılar semt pazarında!

Vatandaşın cebini hedef alan fırsatçılar, doların arkasına sığındı! Fiyatlar zamlandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:29
Fırsatçılar semt pazarında!

Doları bahane edenler, fırsatçılık yaptı. Kurnazlar, fiyatları arttırdı. Takvim ise adeta denetim görevi yaptı. Vatandaşın cebini soyanları, tek tek ortaya çıkardı. Marketten, semt pazarına, otoparktan tuvalete kadar hemen her yerde fırsatçıların izi vardı. Alış fiyatı 2.20 lira olan taze fasulyenin marketteki fiyatı 8.95 liraydı. 4.99 lira olan Algida dondurma da 1 lira zamlandı.

Vatandaşın cebinden adeta parasını çalan kurnazlar bunlarla sınırlı kalmadı. Ucuz diye vatandaşın akın ettiği semt pazarında çekilen bir fotoğraf herkesi şaşırttı. Yerli malı domates dolarla satışa çıkarıldı. Domatesin kilo fiyatı TL yerine "1 Dolar" ibaresiyle tezgahtaki yerini aldı. Vatandaş, "Burası Türkiye. Domatesi dolarla satmak hainliktir" diyerek isyan bayrağını açtı.

ŞOK PARK

Dolarla uzaktan yakından ilgisi olmayan zamlar, otoparklara da yansıdı. İstanbul'daki Türkiye Hastanesi'nin otopark fiyatları, hasta yakınlarına isyan bayrağını açtırdı. Çünkü hasta yakınları 8 lira, diğer araçlar ise 1 saat için 18 lira ödeme yaptı.

KARACA TABLO!

Fırsatçılar, tabak çanak fiyatlarına da el attı. Karaca'da 3 bin 997 lira olan yemek takımı, 6 bin 700 lira olarak fiyatlandırıldı. Daha sonra indirim oyunu oynandı. Bir anda 6 bin 700 liraya çıkan yemek takımına 4 bin 997 olarak indirim uygulandı! Bin liralık zam, indirim olarak vatandaşın karşısına çıktı.
 

KAYNAK: TAKVİM

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:29
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400 alıyor
    1. Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400..
    2. ABD filmlerinde yakalanmıyordu! Beni..
    3. Francesco Totti ile De Rossi arasında..
    4. İstanbul Acıbadem semalarındaki o..
    5. Galatasaray maçı öncesi Porto'da..
    6. Gazeteci Merkel’e soruyor: “Sivas..
    7. Kalkınma Bankası yeniden..
    8. 8 aylık toplam ihracat 108 milyar..
    9. 5 trilyon doları yöneten yatırımcılara..
    10. Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına başlıyor
    11. Burslar için son fırsat
    12. Ankara'da yine çakmak gazı, yine..
    13. İdlib'de sesler çoğalıyor: Türkiye..
    14. 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM..
    15. İsrail İHA'ları Yunanistan'a..
    16. Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım
    17. İstanbul’da okullara fırtına tatili..
    18. Meteorolojiden İstanbullulara sağanak..
    19. Teknofest’in çınarı ödülünü Başkan’dan..
    20. Açıklama geldi: ABD'den Basra kararı!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?