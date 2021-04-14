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Yaşam Fırınlar kaça kadar açık? Saat kaça kadar pide satışı yapılıyor?
Yaşam

Fırınlar kaça kadar açık? Saat kaça kadar pide satışı yapılıyor?

Fırınlar kaçta kapanıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemiz kısmi kapanmaya gitti. Bu sebeple vatandaşlar ramazan ayında fırınların kaça kadar açık olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hafta sonu fırınlar açık mı? Hafta sonu ramazan pidesi satılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 22:05:00 -
Fırınlar kaça kadar açık? Saat kaça kadar pide satışı yapılıyor?

Ramazan ayı sebebiyle vatandaşlar fırınlardan saat kaça kadar pide alabileceklerini araştırıyor. Peki, hafta içi hafta sonu pide saat kaça kadar satılabiliyor?

Fırınlar kaça kadar açık? Saat kaça kadar pide satışı yapılıyor?

81 ilde Cuma akşamı 19.00’da başlayacak sokağa çıkma yasağı pazartesi 05.00’te sona erecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise vatandaşlar market, bakkal, fırınlara 10.00-17.00 saatleri arasında gidebilecek.

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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