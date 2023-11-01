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Aktüel Fırından ekmek değil, bakın ne çaldı!
Aktüel

Fırından ekmek değil, bakın ne çaldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 20:36:00 -
Fırından ekmek değil, bakın ne çaldı!

Arnavutköy’de fırında tezgahta duran cep telefonunu çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arnavutköy’de fırında tezgahta duran cep telefonunu çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.
Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir fırına giren şahıs etrafına bakındıktan sonra masanın üzerindeki telefonu çalarak kayıplara karışmıştı. İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şahsın eşkalini tespit etti. M.Y. isimli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

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