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Kadın - Aile Fırında sulu köfte olur mu? Sulu köfte tam ölçülü tarifi
Kadın - Aile

Fırında sulu köfte olur mu? Sulu köfte tam ölçülü tarifi

Sulu köfte gerekli malzemeler | Sulu köfte hazırlamak isteyenler "Fırında sulu köfte olur mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sulu köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü sulu köfte tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-16 16:59:00 -
Fırında sulu köfte olur mu? Sulu köfte tam ölçülü tarifi

Akşam yemeği için hem leziz hem de pratik bir tarif arıyorsanız; fırında sulu köfte tarifini deneyebilirsiniz.

Sulu köfte tam ölçülü tarifi

Malzemeler:

  • 500 gram kıyma
  • 1 yumurta
  • Kuru nane
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Galeta unu
  • Maydanoz
  • Tuz
  • 1 orta boy soğan
  • Bir diş sarımsak
  • 5 adet patates
  • 3 adet çarliston biber
  • 3 adet domates
  • Domates salçası
  • Biber salçası

Fırında sulu köfte nasıl yapılır?

Kıymayı bir yoğurma kabının içerisine alın. Kıymanın içine yumurta, galeta unu, nane, kimyon, karabiber, tuz, kıyılmış maydanoz, rende soğan ve sarımsak ekleyip güzelce yoğurun.

Ardından harçtan parçalar koparım yuvarlak köfteler hazırlayın.

Fırın tepsisine köfteleri dizin. Köftelerin üzerine yağ gezdirip 250 derecelik fırında bir süre kızartın.

Diğer yandan köfteler kızarırken patatesleri elma dilim şeklinde doğrayın. Bu arada biberi ve domatesi de doğrayın.

Tepsiyi fırından alıp patatesleri biberi domatesi üzerine yerleştirin.

Patatesler biraz kızarana kadar yemeği fırında tutun.

Salça sosu hazırlayın ve tepsinin üzerine gezdirin.

Sonrasında yemeği 20 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun.

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