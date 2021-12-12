Fırında lahmacun nasıl yapılır? Kolay tarif

Fırında Lahmacun tarifi nasıl yapılır. İşte kolay tarif

Fırında lahmacun nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru İçin;

2,5 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 tatlı kaşığı kuru maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

6 su bardağı un

İç malzemesi;

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

2 adet domates

4 adet yeşil biber

3 veya 4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Pul biber, karabiber, tuz

İsteğe bağlı kapya biber

1 fincan sıvı yağ

Yapılışı

Öncelikle hamur malzemelerini hamur yoğurma kabına alalım. Poğaça hamurundan birazcık sert bir hamur yoğuralım. Unu az gelirse biraz un ekleyebilirsiniz. Hamuru streçleyip, mayalanmaya bırakalım. O arada iç malzemesini hazırlayalım. Derince bir kaba kıymamızı alalım. Tüm malzemeleri robottan geçirip, kıymanın üzerine katalım. Sıvı yağ ve baharatlarını da katıp, karıştıralım. Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler alalım. Servis tabağı büyüklüğünde açalım. Ortasına iç malzemesinden iki veya üç kaşık bırakıp, düzeltelim. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize aldığı kadar lahmacunlarımızı dizelim. 250 derecede ısıtılmış fırında pişirelim. Afiyet olsun.