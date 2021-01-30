Fırında kıymalı kapuska tarifi | Fırında kıymalı kapuska nasıl yapılır?

Fırında kıymalı kapuska tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tane kuru soğan, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 300 gram dana kıyma, 1 su bardağı domates püresi, 1 kg beyaz lahana, 1 tane limonun suyu, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber, 3 yemek kaşığı tereyağı

Fırında kıymalı kapuska nasıl yapılır?

Soğanları ve sarımsakları yemeklik olarak doğrayıp bir tavada zeytinyağıyla beraber az miktar tuz ile kavurmanız gerekir. Soğanların hafifçe yumuşamasının ardından kıymayı ekleyip karıştırmalısınız.

Kıymalar kavrulup suyunu saldıktan sonra karabiber ve pul biber ilave edin. Domates püresini ve bir su bardağı kadar sıcak su ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakabilirsiniz.

Lahanayı kalın, uzun parçalar halinde doğramanız gerekir. Limon suyu, tuz ve toz kırmızı biber ile yumuşayana kadar yoğurmayı unutmayın. Pişen kıymalı harcı lahanaya ilave edin ve güzelce karıştırmalısınız.

Karışımı fırın tepsisine alıp üstüne tereyağlarını parça parça bırakmalısınız. 200 derecelik fırında üzerini hafifçe ıslattığınız bir yağlı kağıtla kapatarak 30 dakika kadar pişirmeniz gerekir. Sonrasında üzeri açık olarak kızarana kadar pişirmeyi sürdürün Artık sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…