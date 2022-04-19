Fırında Karnabahar Yemeği ile Sağlıklı Bir Öğün Geçirin! İşte Tarifi

Kış mevsiminin nadide sebzelerinden olan, aynı zamanda hem besleyici hem de sağlıklı olan Karnabahar yemek tarifi belki de hiç bilmediğiniz bir şekliyle karşınıza geliyor. Bu tarif; hastalara, diyet yapanlara, sporculara da tavsiye edilmekte ve az yağ kullanımı ile birlikte çok yararlı olması yönüyle kesinlikle denendiği zaman evlerinizin ve akşam yemeklerinizin vazgeçilmez demirbaş yemeği adayınız olacaktır.

Fırında Karnabahar Tarifi

Malzemeler;

1 adet karnabahar

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı kaşar peynir rendesi

1 su bardağı yoğurt

Tuz, pul biber, karabiber

Yapılışı;

Karnabaharları pinpon topu büyüklüğünde parçalara bölüp, tuzlu suda haşlanır. Karnabaharların tuzlu suda haşlanması önemlidir. Yemeğin lezzetine katkı sağlayacaktır. Karnabaharın pişip pişmediği, bıçak yardımı ile kontrol edilebilir. Yeterince haşlandığından emin olduktan sonra süzgeç ile süzülür.

Karnabaharlar haşlanırken, bir diğer yandan sosu yapılabilir. Un, yoğurt ve sıvı yağ derin bir kasede karıştırılır. Ardından son malzemeler olan tuz, pul biber ve karabiber de eklenir. Sosun pürüzsüz bir kıvamı olması sağlanmalıdır. Bu nedenle iyice çırpılması gerekir. İstenirse blender yardımı ile düşük devirde çırpma işlemi yapılabilir. Karışım hazırlandıktan sonra, pişirme işleminin yapılacağı tepsi yağlanır.

Haşlanmış olan karnabaharlar, hazırlanmış olan sosa batırılarak tüm her yerinin sos kaplandığından emin olunarak sonrasında tepsiye dizilir. Bu işlem bir çatal yardımı ile yapılabilir. Eğer hazırlanmış olan sos fazla gelirse, atmak yerine değerlendirmek için tepsiye dizilmiş olan karnabaharların üzerine dökülebilir.

Tepsinin üzerine bir kaç parça tereyağı bırakılabilir. Bu işlem tercihe göre yapılmayabilir. Ancak lezzet katması açısından tavsiye edilmektedir.

200 derece ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirilir. Fırında karnabaharlar pişerken, kaşar peyniri rendelenir. Tahmini 1 su bardağı kaşar peyniri yeterli olacaktır. Ancak tercihe göre daha fazla ya da daha az kullanılabilir.

20 dk. pişirdiğimiz karnabaharların üzerine kaşar peyniri rendesi serpilerek, ardından tekrar fırına sürülür. Kaşar peynirlerinin eriyip kızarması için kontrollü olarak yaklaşık 10 dk. daha pişirmek gerekmektedir. Fırına bağlı olarak pişirme süresinde değişiklik oluşabilir. Ortalama süreler bu şekildedir.

Kaynak: https://www.5nhaber.com/karnabahar-koftesi-tadiyla-et-koftesini-bile-geride-birakacak-evdekiler-surekli-bu-kofteden-isteyecek_20373.html