Fırında ıspanak nasıl yapılır?
'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; bu tarifi mutlaka yapmalısınız. Peki, fırında ıspanak nasıl yapılıyor? Farklı ıspanak yemeği tarifi
Ispanak ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. İftar sofranız için leziz bir ıspanak yemeği hazırlayabilirsiniz. Peki, fırında ıspanak nasıl yapılıyor?
Fırında ıspanak tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo ıspanak
- 1 adet soğan
- 1-2 dişi sarımsak
- 4 adet yumurta
- Yarım su bardağı krema
- Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Arzu ederseniz yarım çay kaşığı muskat rendesi
Fırında ıspanak nasıl yapılır?
Öncelikle ıspanakları güzelce temizleyip ince ince doğrayın.
Soğanı yemeklik doğrayıp, sarımsağı rendeleyin.
Zeytinyağı ve tereyağını bir tavaya alıp soğan ve sarımsağı soteleyin.
Ardından ıspanağı ekleyip karıştırmayı sürdürün.
Ispanak sönünce tuz ve muskatı ekleyin.
Ocağın altını kapatın, ıspanağı ılınmaya bırakın.
Bir kasede yumurta ve kremayı çırpın.
Kremalı karışım ve ıspanağı karıştırın.
Küçük boy bir tepsiyi yağlayın.
Ispanaklı karışımı tepsiye yayın.
Ispanakların üzerine kaşar peyniri rendesini gezdirin.
Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yemeğinizi üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.