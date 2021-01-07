Fırında ekmek nasıl yapılır? Evde en güzel ekmek tarifi

Evde ekmek yapımı için gerekli malzemeler:

– 2 su bardağı ılık su

– 1 paket kuru maya

– 1, 5 tatlı kaşığı tuz

– 1 yemek kaşığı dolusu şeker

– Ekmeğin aldığı kadar un

Evde ekmek yaparken öncelikle su, maya ve şeker yoğurma kabına alınır. Bu malzemeler karıştırılıp 5 dakika ssüresince üzeri kapatılarak bekletilir. Maya ve şeker eriyene kadar karıştırılır. Bu malzemelerin üzerine un ilave edilir. Un ilavesi ile birlikte ekmek 10 dakika kadar yoğurulur. Bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilir.

Ekmek hamurunun ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olması önemlidir. Ekmek hamuru yaklaşık 1 veya 1,5 saat kadar mayalanmaya bırakılır. Mayalama işlemi bittikten sonra hamur 6 eşit parçaya bölünür. Ekmeklere istenilen şekil verilir. Bir tepsinin içine yağlı kağıt serilir. Bunun yanı sıra yağlanmış ve unlanmış tepsiye sıra sıra ekmekler dizilerek üzerlerine bıçak ile kesik atılır.

Fırında ekmek nasıl kaç derecede pişer?

– Evde yapılan ekmeklerin doğru kıvamı alması için fırında doğru bir şekilde pişirilmesi gerekir. Bunun için de fırın 180 dereceye ayarlanır.

– Mayalandırmaya bırakılan ekmekler 15 dakika kadar üzeri kapalı tepside bekletilir.

– Bekletme işleminin ardından ekmekler 180 derece önceden ısıtılmış fırına konulur. Bu şekilde ekmeklerin üzerinin iyice kızarması sağlanır.

– Yaklaşık 20 dakika kadar ekmek fırında bekletilir. Ara sıra kontrol edilen ekmeklerin içinin pişip pişmediğine bakılır.

– Fırından çıkarılan ekmeklerin üzeri temiz bir bez ile kapatılır. Bu sayede ekmeklerin sert olmaması ve daha yumuşak bir kıvama sahip olması önem taşır.

Evde kolay ekmek yapımının püf noktaları

– Evde ekmek yaparken pek çok detaya dikkat etmek gerekir. Her adımı da doğru şekilde atmak gerekir.

– Ekmeklerin üzerinin kızartması için fırın mutlaka 180 dereceye ayarlanarak önceden ısıtılmalıdır.

– Ekmek yapımı sırasında ekmeğe aldığı kadar un eklenmelidir.

– En güzel ekmeğin yapılması için un ve mayalandırma işleminin doğru yapılması gerekir.

– İsteğe bağlı olarak ekmeklerin içerisine kuruyemiş, kuru meyve ve benzeri eklemeler yapılabilir. Bu şekilde ekmekler de çeşitlenir.