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Aktüel

Fırıncılar Ramazan pidesini erkenden hazırlıyor

Samsun’da fırıncılar, iftara 2 saat kala üretimi yasaklanan Ramazan pidesini erkenden yaparak satışa hazırladı.

2020-04-24 15:09:47 -
Fırıncılar Ramazan pidesini erkenden hazırlıyor

Samsun’da fırıncılar, iftara 2 saat kala üretimi yasaklanan Ramazan pidesini erkenden yaparak satışa hazırladı.


Korona virüsü salgınının insan hayatına etkileri Ramazan ayında da devam ediyor. Önceki Ramazanlarda olan fırında sıcak pide kuyruğu, virüsle beraber tarih oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge neticesinde tüm illerde iftara 2 saat kala pide üretimi durduruldu. Samsunlu fırıncılar, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla öğlen saatleri itibarıyla pide üretimine başladı.


Vatandaşların fırınlarda kuyruk oluşturmadan pidelerini rahatlıkla alabileceklerini dile getiren fırıncı Talha Araç, “İftara 2 saat kala pide üretimi durdurulacak. Bu konuyla alakalı olarak sabah erken saatlerden itibaren pide çıkartmaya başladık. Fırınımıza pide stoku yaptık ki iftar saati yaklaştığında vatandaşlarımız bekleme yapmasın, kuyruk olmasın ve sosyal mesafeye dikkat etsin. İftara 2 saat kala üretimi durdurup, sadece satışa yöneleceğiz. Vatandaşlarımız endişelenmesin. Fırınlarda yeterli stok var. Hafta sonları da arabalarla sokak sokak pide dağıtılmaya devam edilecek” dedi.


İftara yakın sıcak pide üretilmeyeceğini bilen bazı vatandaşlar, iftar pidelerini öğle saatlerinde almaya başladı.

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