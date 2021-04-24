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Yemek Tarifleri Fırın ağzı yemeği nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Fırın ağzı yemeği nasıl yapılır?

Kayseri usulü fırın ağzı tarifi | Ramazan ayında Kayseri'de sofraları süsleyen leziz 'Fırın Ağzı' tarifini evlerinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, fırın ağzı nasıl yapılıyor? Tam ölçülü fırın ağzı tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-24 16:06:00 -
Fırın ağzı yemeği nasıl yapılır?

Kayseri’de ramazan ayı boyunca yapılan, damakları şenlendiren fırın ağzı yemeğini sizler de evlerinizde hazırlayabilirsiniz.

Fırın ağzı tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo kuzu eti
  • 100 gram kuyruk yağı
  • 6-7 adet yeşil biber
  • 4-5 adet domates
  • 6-7 diş sarımsak
  • Kekik
  • Tuz

Fırın ağzı yemeği nasıl yapılır?

Öncelikle bir tepsi ya da güveç kabının altına kuyruk yağını dizin.

yağın üzerine ince ince doğradığınız biberleri yerleştirin.

Tuz ve baharat serpip etleri yerleştirin.

Etin üzerine bir miktar tuz ve kekik serpin.

Ardından doğradığınız sarımsak ve domatesleri yerleştirin.

Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın.

200 derecelik fırında 1,5 saat kadar yemeği pişirin.

Yemeği fırından almadan 10-15 dakika önce üzerini açın. Böylelikle yemeğin üzeri kızaracaktır.

Afiyet olsun.

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