Fırın ağzı yemeği nasıl yapılır?
Kayseri usulü fırın ağzı tarifi | Ramazan ayında Kayseri'de sofraları süsleyen leziz 'Fırın Ağzı' tarifini evlerinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, fırın ağzı nasıl yapılıyor? Tam ölçülü fırın ağzı tarifi
Kayseri’de ramazan ayı boyunca yapılan, damakları şenlendiren fırın ağzı yemeğini sizler de evlerinizde hazırlayabilirsiniz.
Fırın ağzı tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo kuzu eti
- 100 gram kuyruk yağı
- 6-7 adet yeşil biber
- 4-5 adet domates
- 6-7 diş sarımsak
- Kekik
- Tuz
Fırın ağzı yemeği nasıl yapılır?
Öncelikle bir tepsi ya da güveç kabının altına kuyruk yağını dizin.
yağın üzerine ince ince doğradığınız biberleri yerleştirin.
Tuz ve baharat serpip etleri yerleştirin.
Etin üzerine bir miktar tuz ve kekik serpin.
Ardından doğradığınız sarımsak ve domatesleri yerleştirin.
Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın.
200 derecelik fırında 1,5 saat kadar yemeği pişirin.
Yemeği fırından almadan 10-15 dakika önce üzerini açın. Böylelikle yemeğin üzeri kızaracaktır.
Afiyet olsun.