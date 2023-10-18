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Ekonomi Firch'ten İsrail'e negatif karar!
Ekonomi

Firch'ten İsrail'e negatif karar!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 08:29:00 -
Firch'ten İsrail'e negatif karar!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İsrail'in kredi notunu "negatif" izlemeye aldı.

Hamas ile çatışma içinde olan İsrail'de ekonomi olumsuz etkilenmeye başladı. Savaşın maliyetinin dışında geleceğe yönelik ekonomik görünümdeki bozulmaya karşı olarak kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de aksiyon aldı.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden "A" olan kredi notunun jeopolitik gelişmeler nedeniyle "negatif" izlemede olduğu belirtildi.

 

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