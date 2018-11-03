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Fırat'ın doğusu YPG'ye mezar oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yaptığı atışlar sonucunda öldürülen teröristlerin cenazeleri gömüldü.

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:35
Fırat'ın doğusu YPG'ye mezar oldu

Amerika'dan aldıkları destekle Suriye'nin kuzeyine yuvalanıp Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden teröristlere son dönemde büyük darbeler vuruldu.

Zeytin Dalı Harekatı ile bölgede büyük bir terörist temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, sıraya Fırat'ın doğusunu aldı.

Tabutlar sıralanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalini vermesinden sonra başlayan operasyonlar kapsamında 14 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden 5'inin cenazesi PKK paçavralarıyla kaldırıldı.

"Hendekler mezarınız olacak''

Başkan Erdoğan, bölgede kazılan hendeklerin teröristlere mezar olacağını net bir şekilde söylemişti.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:35
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YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 19 dk önce
    Evet, Mezar Kazacağız Diye Uğraşmasınlar . Hendeklere Gömsünler Adiler.
  • Dalman Dalman 37 dk önce
    Allah bereketini artirsin hergunleri böyle olsun.cehennem kapıları açıldı koşarak girin.
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