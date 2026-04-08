Fırat Üniversitesi'nden teknoloji hamlesi: Yapay Zeka ve siber güvenlikte lisansüstü devrim!

Yazılım ve Bilişim Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve nitelikli uzman ihtiyacını karşılamak adına çok kritik branşlarda lisansüstü programlar başlattı. Yeni açılan bölümler arasında şunlar yer alıyor:

Sağlıkta Veri Bilimi ve Yapay Zeka (Yüksek Lisans)

Siber Güvenlik ve Şifreleme (Yüksek Lisans)

Kuantum Bilişimi (Yüksek Lisans)

Yapay Zeka ve Robotik (Yüksek Lisans ve Doktora)

Özellikle Yapay Zeka ve Robotik alanında açılan DOKTORA programı, bu alanda derinlemesine akademik çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için büyük bir fırsat sunuyor.

Güçlü akademik kadro, disiplinler arası yaklaşım

Sürecin yönetiminde bilişim dünyasının yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Türker TUNCER, Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Şengül DOĞAN ve Doç. Dr. Burak TAŞCI liderliğinde yürütülen yapılanmada, her program için çok disiplinli ve güçlü bir akademik kadro oluşturuldu.

Sağlık teknolojilerinden siber savunmaya, kuantum hesaplamadan akıllı sistemlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu hamle, sadece akademik üretimi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin siber savunma ve yüksek teknoloji hedeflerine de doğrudan katkı sağlayacak.

Başvurular ne zaman?

Üniversite yönetiminden alınan bilgilere göre, altyapı hazırlıkları tamamlanan bu programlara öğrenci alım sürecinin yeni akademik dönemde başlatılması planlanıyor. Kontenjanlar ve başvuru şartları, FIRAT ÜNİVERSİTESİ tarafından yapılacak resmi duyurularla kamuoyuna ilan edilecek.

Teknoloji dünyasında söz sahibi olmak isteyen genç araştırmacılar ve uzman adayları için Fırat Üniversitesi'nin bu hamlesi, yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.