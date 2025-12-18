Fırat Life Style’dan Ampute Futbol Ligi’ne İsim Sponsorluğu

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve Ankara’nın en güçlü markalarından biri olan Fırat Life Style’ın, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile hayata geçirdiği sponsorluk anlaşması, bugün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya federasyon yöneticileri, spor camiasının temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Yapılan açıklamada, 2025–2026 sezonu boyunca Ampute Futbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası Finali’nin Natura Dünyası ismiyle oynanacağı belirtildi.

Söz konusu iş birliği; lig ve kupa isim haklarını kapsayan kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasını içeriyor. Anlaşma kapsamında federasyonun dijital platformları, saha içi uygulamalar ile basılı ve görsel iletişim alanlarında Natura Dünyası markası yer alacak. Sponsorlukla birlikte ampute futbolunun görünürlüğünün artırılması, branşa olan ilginin güçlendirilmesi ve genç sporcuların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Basın toplantısında konuşan Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat, bu iş birliğinin yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Ampute futbolunun taşıdığı anlamın altını çizen Fırat, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada sadece bir sponsorluk anlaşmasını değil, çok daha güçlü bir duruşu paylaşıyoruz. Ampute futbolu, yalnızca bir spor dalı değil; hayata karşı verilen mücadelenin sahadaki en güçlü yansımalarından biri.”

Engelli bireylerin spora ve hayata katılımını bir sosyal sorumluluk başlığıyla değil, toplumsal bir görev anlayışıyla ele aldıklarını belirten Bekir Fırat, bu yaklaşımın Fırat Life Style’ın temel değerleriyle örtüştüğünü ifade etti: “Engelli bireylerin hayata katılımını desteklemeyi bir sosyal sorumluluk olarak değil, toplumsal bir görev olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir toplum, herkes için eşit imkanlar sunduğu ölçüde güçlüdür.”

Fırat, ampute futbolcuların sahadaki duruşlarının cesaret, disiplin ve kararlılığın en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirterek, sporcuların verdikleri mücadelenin yalnızca sportif değil, toplumsal bir mesaj taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ise sponsorluk anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fırat Life Style ve Natura Dünyası markasına teşekkür etti. Erkoç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bildiğiniz üzere Türkiye, dünyanın en büyük engelliler spor federasyonu topluluğuna sahip.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 yılında Kosta Rika’da düzenlenecek Dünya Kupası’na hazırlanıyor. Bu süreçte böylesine güçlü bir sponsorluk desteği bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Kosta Rika’dan başarılarla döneceğimize inancımız tam. Natura Dünyası’nın desteğiyle lige daha motive hazırlanacak ve daha büyük başarılara imza atacağız. Binlerce engelli gencimizi sporla topluma kazandıracak, içlerindeki potansiyeli ortaya çıkaracağız. Bu değerli katkı için özellikle Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat’a teşekkür ediyorum.”

Fırat Life Style’ın “yaşamın içinde olma” anlayışıyla konumlandırdığı Natura Dünyası markası, bu sponsorlukla birlikte sporun birleştirici gücünü ve takım ruhunu desteklemeyi amaçlıyor. Marka, ampute futbolunun daha geniş kitlelere ulaşmasını, branşa olan ilginin artmasını ve genç sporcuların bu alana yönelmesini hedefliyor. Bekir Fırat, iş birliğinin yalnızca 2025–2026 sezonuyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, desteğin uzun vadeli bir kararlılığın göstergesi olduğunu ifade etti: “Bu desteği yalnızca bugün için değil, gelecek yıllar için de bir sorumluluk olarak görüyoruz.”