Fırat Kalkanı bölgesine balistik füzeyi kim attı? Mete Yarar açıkladı!

CNN Türk ekranlarında, dış siyasetin gündemine dair her şey Akıl Çemberi’nde değerlendirildi. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesine düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

"Bu saldırıyı kesinlikle Rusya düzenlemiştir''

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab ve Cerablus kentlerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında 3 sivil öldü, 28 sivil yaralandı.

CNN ekranlarında konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ''Daha önce aynı yerlere Rusya saldırmıştı. Bölgede bu tür balistik füzelerle saldırı yapan bir güç var. Bu da maalesef ki Rusya. Bu saldırıyı yapacak teknik donanıma sahip olan bir tek ülke var bu bölgede. Bu saldırıyı kesinlikle Rusya düzenlemiştir.'' ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçesinde peş peşe patlama meydana geldi. Çifte saldırıda üç sivil hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.