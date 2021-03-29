Fırat Delikanlı olayında sıcak gelişme! Açığa alınıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat Kaya'nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat Kaya, Engin E.'yi darp ederek boğazına bıçak dayayıp görüntüyü sosyal medya paylaştı.

Kısa sürede tepki çeken görüntüler neticesinde polis ekipleri harekete geçerek Fırat Kaya ve olaya karışan E.M. ile M.A. isimli iki arkadaşı yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Fırat Kaya, E.M. ve M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin adli işlemler devam ederken Fırat Kaya'ye yardım eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen M.A.'nın Kartepe Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe Belediyesi M.A.'nın işten çıkartmak için çalışma başlattığı belirtildi.

Açığa alınıyor

Kartepe Belediyesi Başkanı Mustafa Kocaman'ın yaptığı açıklamada Belediye personeli M.A.'nın olayın neresinde olduğunu bilmediklerini ancak Fırat Kaya'ya yardım ederek video çektiğini bu nedenle açığa alınarak işten çıkartılması konusunda hukuki süreç başlattıkları öğrenildi.