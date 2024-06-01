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Gündem Firariler tek tek yakalandı
Gündem

Firariler tek tek yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 05:46:00 -
Firariler tek tek yakalandı

Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, farklı sürelerde hapis cezası bulunan 63 firari şahıs yakalandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde aranan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, farklı sürelerde hapis cezası bulunan 63 firari şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

 

Ayrıca denetimlerde, ifadeye yönelik aranma kadı bulunan 115 şahıs da yakalandı.

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