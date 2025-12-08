  • İSTANBUL
Firari terörist paketlendi
Firari terörist paketlendi

Firari terörist paketlendi

Kocaeli'de firari terör örgütü üyesi İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı, ilçede düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 

