Firari terörist paketlendi
Kocaeli'de firari terör örgütü üyesi İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kocaeli'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı, ilçede düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.