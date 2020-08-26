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Aktüel Firari mahrem imamın eşini takip eden ekipler, hücre evini ortaya çıkardı
Aktüel

Firari mahrem imamın eşini takip eden ekipler, hücre evini ortaya çıkardı

FETÖ'nün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu ileri sürülen Ahmet O, MİT Ankara Bölge Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı - "Gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde yakalanan şüphelinin eşinin de ByLock kullandığı ve bir dönem FETÖ'nün eğitim yapılanmasında görev aldığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:18:18 -
Firari mahrem imamın eşini takip eden ekipler, hücre evini ortaya çıkardı

ANKARA (AA) - CEMİL MURAT BUDAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) mahrem yapılanmasında üst düzey görevli Ahmet O, saklandığı "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin FETÖ'nün mahrem yapısının deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Eşi, FETÖ soruşturması kapsamında firari olan eczacı M.O'yu teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kadının Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde bir eve belirli aralıklarla gidip geldiğini tespit etti.

İstihbari çalışmalar sonucu FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında üst düzey görevli olan Ahmet O'nun evde saklandığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı, MİT Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara TEM ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheli Ahmet O, "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde gözaltına aldı. Adresteki aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasının üst düzey sorumlulardan olduğu belirlenen Ahmet O'nun, uzun yıllar örgütün KKK'deki örgütlenmesinden sorumlu olduğu itirafçı beyanlarıyla kayıtlara geçti.

Ahmet O'nun KKK'de görevli FETÖ üyesi askerlerden gelen bilgi ve belgeleri, üst örgüt mensuplarına aktardığı ve örgütsel toplantılara katıldığı belirlendi. Şüphelinin, FETÖ içerisindeki faaliyetlerinin niteliği itibarıyla örgütte "yönetici" vasfını taşıdığı öğrenildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına M.O'nun da ByLock kullandığı ve bir dönem FETÖ'nün eğitim yapılanmasında görev aldığı tespit edildi.

Şüpheli Ahmet O'nun, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arandığı belirtildi.


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