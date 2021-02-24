Firari hain Dündar AB'ye gaz veriyor

Almanya'nın himayesinde bulunan firari Can Dündar, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi kınamasından ve daha fazla adım atmamasından rahatsız oldu. Dündar, "AB’yi bu “endişe” yedi bitirdi. Standart “endişeliyiz” sözcüğü sonda; sadece gerekçeyi değiştirip yayınlıyorlar. Dostlar alışverişte görsün." dedi.

AB'den terör sevici HDP açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "Avrupa Birliği; son zamanlarda tutuklamalar, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve siyasi motivasyonluymuş gibi görünen yargısal işlemler ile milletvekillerinin parlamento dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimleri şeklinde kendisini gösteren HDP'ye yönelik artarak devam eden baskılardan ciddi şekilde endişelidir." dedi.