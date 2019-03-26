Firari FETÖ'cülerden skandal 31 Mart çağrısı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı'nın 31 Mart yerel seçimlerine yönelik açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Firari FETÖ'cüler Erhan Başyurt ve Tarık Toros, seçimler için 'Köprüden önceki son çıkış' yorumunu yaparak üstü kapalı bir çağrı yaptılar.

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün elebaşlarından Cemil Bayık ve Ekrem Dumanlı 31 Mart seçimleri için CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'ye oy verin çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamalara firari FETÖ'cüler Erhan Başyurt ve Tarık Toros'un skandal sözleri eklendi.

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