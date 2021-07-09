Firari FETÖ'cü yakalandı
Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan FETÖ'cü K.K. Muğla'da yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'nin Zorlar Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.