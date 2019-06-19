Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı
Manisa’da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan 1 kişi, Kula ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.19 Haziran 2019 Çarşamba 14:55
Manisa'da Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.G'nin (25) Kula'daki bir evde saklandığı tespiti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda zanlı gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.
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