0553 313 94 23

Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı

Manisa’da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan 1 kişi, Kula ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:55
Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı

Manisa'da Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.G'nin (25) Kula'daki bir evde saklandığı tespiti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlı gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:55
  1. Manisa
  2. Turgutlu ilçesi
  3. Kula ilçesi
  4. Firari FETÖ'cü
  5. gözaltı
  6. FETÖ operasyonu
  7. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ataç, Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı’na katıldı
    1. Başkan Ataç, Sağlıklı Kentler Birliği..
    2. Yaz okulu kayıtları başladı
    3. Yayımlanan rapordan çarpıcı sonuç:..
    4. Tadilat işi yaptıkları giyim..
    5. Milletvekili Günay Sarıcakaya’daki..
    6. Bu besinleri pişirmeden asla yemeyin!..
    7. CHP Grup Başkanvekili Özkoç:..
    8. BM raporu: “Suudi Veliaht Prensine..
    9. Tepebaşı Belediyesi’nden üreticiye tam..
    10. Umuttepe’ye ulaşım aksamadan devam..
    11. Festival için geri sayım başladı
    12. Gültekin: "İstanbul Binali Yıldırım..
    13. Endonezya’dan Mursi için taziye mesajı!
    14. Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas..
    15. Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza
    16. Sarımsağın sap ve kabuklarında..
    17. ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde otobüs..
    18. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    19. Engelli annelerinden el sanatları..
    20. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    21. 30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    22. Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz..
    23. ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın..
    24. Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi
    25. Başkan Bıyık’tan hayırsever..
    26. Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza..
    27. “Hayat boyu öğrenme günleri” 21..
    28. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    29. İSG sonuçları açıklandı! ÖSYM İSG..
    30. Galatasaray’dan Ali Koç’a cevap
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu