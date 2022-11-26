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Gündem Firari DAEŞ hükümlüsü yakalandı
Gündem

Firari DAEŞ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te DAEŞ'li firari hükümlü terörist yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 18:49:00 -
Firari DAEŞ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te DAEŞ'li firari hükümlü terörist yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, DAEŞ'e üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.İ.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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