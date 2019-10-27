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Spor

Fiorentina Lazio maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Serie A 9. hafta

İtalya Serie A'da 9. hafta bugün oynanacak 6 karşılaşmayla son bulacak. Lider Juventus'un Lecce deplasmanında 2 puan bıraktığı haftada Fiorentina sahasında Lazio'yu konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fiorentina Lazio maçı ne zaman? Fiorentina Lazio maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

2019-10-27 12:40:00 -
Fiorentina Lazio maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Serie A 9. hafta

İtalya Serie A'da 9. hafta bugün oynanacak 6 karşılaşmayla son bulacak. Lider Juventus'un Lecce deplasmanında 2 puan bıraktığı haftada Fiorentina sahasında Lazio'yu konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fiorentina Lazio maçı ne zaman? Fiorentina Lazio maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Fiorentina Lazio maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fiorentina Lazio maçı bugün saat 22.45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 3 ve CBC Sport kanallarından naklen yayınlanacak.

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