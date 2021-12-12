  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fintek girişimlerinde hedef milyar $ büyüklük
Ekonomi

Fintek girişimlerinde hedef milyar $ büyüklük

TOBB Türkiye Finansal Teknolojiler (Fintek) Meclisi Başkanı Koray Bahar, finansal teknoloji (fintek) alanındaki şirketlerden bazılarının kısa zaman içinde milyar dolar ve üzeri değere (unicorn) ulaşabileceğini ifade etti. Bahar, TOBB bünyesinde bu yıl kurulan meclisin sektöre verilen önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:27:00 -
Fintek girişimlerinde hedef milyar $ büyüklük

“Fintek” denilince akla ödeme ve elektronik para kuruluşlarının geldiğini ancak bunun çok daha geniş bir alanı tanımladığını anlatan Bahar, kripto varlıklarla ilgili teknolojik gelişmelerin sektörü büyüttüğünü dile getirdi.

Özel sektörün yanında kamu otoritelerinin de finansal teknoloji girişimlerine önem verdiğini vurgulayan Bahar, Türkiye’nin fintek trenini kaçırmadığını ifade etti.

100 kat yatırım gelmesi bekleniyor

Son yıllarda bu girişimlerin ciddi yatırımlar aldığına değinen Bahar, şöyle konuştu: “Bunun 10, 20 belki 100 katı yatırımın gelmesi gerekiyor. Halen yolun başındayız ama dünyada da böyle. Dünya genelinde de çok hızlı yatırım alan sektörlerden bir tanesi fintek. Yeni yapılacak düzenlemelerle beraber gelecek yıl finteklerin yatırım almasının önündeki engelleri çok hızlı bir şekilde kaldıracağız. Şimdiden çok güzel haberler geliyor.” Kripto varlıklar konusunda da güzel gelişmelerin yaşandığını dile getiren Bahar, “Türkiye’de günde 2 milyar dolarlık işlem hacmini bulan aracı kurumlar var. Bunlar çok ciddi hacimler. O yüzden Türkiye aslında teknolojiye çok yatkın. Hayatımızın her yerinde görelim görmeyelim fintek hizmetlerinden yararlanıyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Konuşanlar' rezaleti bitmeden Acun yeni rezaletin startını verdi!
Medya

'Konuşanlar' rezaleti bitmeden Acun yeni rezaletin startını verdi!

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen bünyesinde bulunan ve Hasan Can Kaya’nın sunduğu ‘Konuşanlar’ adlı ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı..
Sen önce geçmişte verdiğin sözleri tut
Siyaset

Sen önce geçmişte verdiğin sözleri tut

2023 seçimleri öncesi uçuk vaatlerle sempati toplamaya çalışan Kılıçdaroğlu, belediye seçimleri öncesi özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Ad..
Tarihte ilk! BAE ile normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'den kritik hamle
Dünya

Tarihte ilk! BAE ile normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'den kritik hamle

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 2020'de imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından BAE'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaretle bi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay