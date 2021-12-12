Fintek girişimlerinde hedef milyar $ büyüklük

“Fintek” denilince akla ödeme ve elektronik para kuruluşlarının geldiğini ancak bunun çok daha geniş bir alanı tanımladığını anlatan Bahar, kripto varlıklarla ilgili teknolojik gelişmelerin sektörü büyüttüğünü dile getirdi.

Özel sektörün yanında kamu otoritelerinin de finansal teknoloji girişimlerine önem verdiğini vurgulayan Bahar, Türkiye’nin fintek trenini kaçırmadığını ifade etti.

100 kat yatırım gelmesi bekleniyor

Son yıllarda bu girişimlerin ciddi yatırımlar aldığına değinen Bahar, şöyle konuştu: “Bunun 10, 20 belki 100 katı yatırımın gelmesi gerekiyor. Halen yolun başındayız ama dünyada da böyle. Dünya genelinde de çok hızlı yatırım alan sektörlerden bir tanesi fintek. Yeni yapılacak düzenlemelerle beraber gelecek yıl finteklerin yatırım almasının önündeki engelleri çok hızlı bir şekilde kaldıracağız. Şimdiden çok güzel haberler geliyor.” Kripto varlıklar konusunda da güzel gelişmelerin yaşandığını dile getiren Bahar, “Türkiye’de günde 2 milyar dolarlık işlem hacmini bulan aracı kurumlar var. Bunlar çok ciddi hacimler. O yüzden Türkiye aslında teknolojiye çok yatkın. Hayatımızın her yerinde görelim görmeyelim fintek hizmetlerinden yararlanıyoruz” dedi.