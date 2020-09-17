Finlandiya'da on binlerce ev elektriksiz kaldı

Finlandiya’nın batı kısımlarında etkili olan Aila Fırtınası, hayatı felç etti. Finlandiya’nın Rauma bölgesini vuran fırtına sebebiyle onlarca ağaç devrildi. Aynı zamanda elektrik hatları da zarar gördü.

Fırtına sırasında kıyıda demirli teknelerde de ciddi hasar meydana geldi.

Fin yetkililer, gerekmediği müddetçe sokağa çıkılmaması yönünde vatandaşlarını uyardı.

Bir süre batı kısmında etkili olan fırtına ve yağışlar, daha sonra orta ve güney bölgelere doğru yöneldi. Yağmurun da eşlik ettiği fırtına, 80 bin hanenin elektriksiz kalmasına sebep oldu. Rüzgarın yaklaşık 125 kilometre hıza ulaştığı açıklandı.

Fin yetkililer, ilerleyen saatlerde fırtınanın başkent Helsinki’ye doğru yöneleceğini tahmin ediyor. Aynı zamanda yağmur ve rüzgarın, Baltık Denizi üzerinden Estonya’ya ilerlemesi bekleniyor. Estonyalı yetkililer de fırtınaya ilişkin, “Son derece kuvvetli rüzgarlar bekleniyor” açıklaması yaptı.

Finlandiya ve Estonya’da, fırtına nedeniyle bugünkü feribot seferleri de iptal edildi.