Finlandiya başbakanının iğrenç görüntüleri internete düştü İşte batı medeniyeti

Finlandiya'nın eski Başbakanı Sanna Marin, seçimleri kaybetmesinden önce ortaya çıkan parti görüntüleriyle adından söz ettirmişti.

Paylaşılan görüntülerde Marin'in tavrı ve dansı nedeniyle uyuşturucu kullanabileceği iddiası da gündeme geldi.

Kendisine yöneltilen ithamları reddeden Marin, sadece alkol aldığını ve 'gürültülü bir şekilde parti yaptığını' anlatmış, bir de üstüne uyuşturucu testi yaptırmıştı.

Daha sonra ise yapılan seçimlerin ardından Marin'in cephesi hüsrana uğrayan taraf oldu.

Marin'in yerine geliyor: Geçmişi gündem oldu

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Seçimlerin kaybedilmesi sonrası Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğinden istifa eden Marin'in yerine ise Antti Lindtman gelecek.

Gözlerin çevrildiği Lindtman ,bu kez siyaset dışı bir olayla gündeme geliyor.

Yıllar önce Marin'e karşı parti liderliğini kaybeden Lindtman'ın, yıllar önceki görüntüleri çok konuşuldu.

Tartışma yaratan kareler...

Lindtman’ın yaklaşık 20 yıl önce çekilen fotoğrafları büyük tartışma başlattı.

Fotoğraflar, Lindtman’ın parti içi seçimlerden zaferle ayrılmasından sonra tekrar paylaşılmaya başlandı.

Fotoğraflarda bir grup çıplak erkekle poz veren Lindtman’ın yanında duran bazıları Nazi selamı verirken görülüyor.

Lisedeyken bir Noel partisinde çekildiği belirtilen fotoğraflarda Lindtman, oyuncak bir tabanca da tutuyor.

"Bir film projesi için çekildi"

Öte yandan Lindtman’ın, bir kadınla uygunsuz fotoğrafı da ortaya çıktı. 41 yaşındaki Lindtman, fotoğrafın gerçek olduğunu ve ödev olarak verilen bir film projesi için çekildiğini dile getirdi.

Lindtman, “Bu fotoğrafın sinema kulübünün sitesinden kaldırılmasını istemiştim fakat tekrar birileri bu fotoğrafları sızdırmış. Bu fotoğraflar benim gençliğimden ve yaptıklarımdan çok da gurur duymuyorum.” dedi.