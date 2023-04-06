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Gündem Finlandiya Başbakanı’ndan istifa kararı
Gündem

Finlandiya Başbakanı’ndan istifa kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 08:34:00 -
Finlandiya Başbakanı’ndan istifa kararı

2019'da dünyanın en genç başbakanı olarak göreve gelen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, genel seçimleri kaybetmesinin ardından parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı. Finlandiyalı lider, ileride cumhurbaşkanlığı ya da bakanlık görevleri üstlenmeyi düşünmediğini, partisinin vekili olarak çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

Finlandiya'da sandıktan muhafazakâr koalisyon çıkmasının ardından, seçimi kaybeden Başbakan Sanna Marin'den istifa açıklaması geldi.

Marin, Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğini bıraktığını duyurdu.

2019'da 34 yaşında dünyanın en genç başbakanı olarak göreve gelen Marin, parti liderliğine adaylığını koymayacağını açıkladı.

Finlandiya Başbakanı, partisinde milletvekili olarak görev almaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık pozisyonlarınaysa kapıyı kapattı.

Ekonomideki kötü gidişattan sorumlu tutulan ve sızdırılan dans videolarıyla gündem olan Marin, istifa konuşmasında başbakanlık döneminin "zor" geçtiğine de dikkat çekti.

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Yorumlar

yakıcı

bu kadının mutlaka bizdeki birisi ile tanışması lazım kaç seçim yenildide yenildi yenildi yenildi en sonunda yerde çim kalmadı toprak zeminde güreşler başladı

Bdr

Beyinleri uyusmus hesap sormayan bizdeki bazi parti secmenleri bu haberi iyi okumalilar, kendilerini yillardir inek gibi guden ama girdigi her secimi kaybeden siyasetcilerden , ulkede olmayan makamlara gelecegini soyleyip psiko hezeyanlar yasayanlardan hesap sormalilar ama nerdeeeeeeeeeee
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