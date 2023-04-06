Finlandiya Başbakanı’ndan istifa kararı
2019'da dünyanın en genç başbakanı olarak göreve gelen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, genel seçimleri kaybetmesinin ardından parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı. Finlandiyalı lider, ileride cumhurbaşkanlığı ya da bakanlık görevleri üstlenmeyi düşünmediğini, partisinin vekili olarak çalışmaya devam edeceğini duyurdu.
Finlandiya'da sandıktan muhafazakâr koalisyon çıkmasının ardından, seçimi kaybeden Başbakan Sanna Marin'den istifa açıklaması geldi.
Marin, Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğini bıraktığını duyurdu.
2019'da 34 yaşında dünyanın en genç başbakanı olarak göreve gelen Marin, parti liderliğine adaylığını koymayacağını açıkladı.
Finlandiya Başbakanı, partisinde milletvekili olarak görev almaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık pozisyonlarınaysa kapıyı kapattı.
Ekonomideki kötü gidişattan sorumlu tutulan ve sızdırılan dans videolarıyla gündem olan Marin, istifa konuşmasında başbakanlık döneminin "zor" geçtiğine de dikkat çekti.
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