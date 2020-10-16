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Aktüel Finlandiya Başbakanı Marin de ekibinde Kovid-19 çıkmasının ardından AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı
Aktüel

Finlandiya Başbakanı Marin de ekibinde Kovid-19 çıkmasının ardından AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:44:46 -
Finlandiya Başbakanı Marin de ekibinde Kovid-19 çıkmasının ardından AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ardından Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ekibinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldığını duyurdu.

Marin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Liderler Zirvesi'nden tedbiren ayrıldım ve Finlandiya'yı İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in temsil etmesini talep ettim." ifadesini kullandı.

Brüksel'de üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nden ayrılan Marin'in, Finlandiya'da Kovid-19 testi pozitif çıkan Milletvekili Tom Packalen ile çarşamba günü toplantı düzenlediği belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, dün, ekibinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, kendisinin testinin negatif olmasına rağmen tedbiren zirveden ayrıldığını ve karantinaya gireceğini duyurmuştu.

- Avrupa'da vakalar artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge'nin "vakaların katlanarak arttığı" uyarısını yaptığı Avrupa'da ülkeler tedbirleri tekrar sıkılaştırırken, AB kurumlarında görevli yetkililer arasında da Kovid-19 endişesi artıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı paylaşımla Kovid-19 şüphesiyle kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.

Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Manfred Weber de Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temasının ardından karantina kararı aldığını duyurmuştu.

Daha önce AP Başkanı David Sassoli ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Kovid-19'lu kişilerle temasta bulundukları için karantinaya girmişti.






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