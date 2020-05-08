Fındıkta "külleme" hastalığıyla mücadele yapma çağrısı

SAMSUN (AA) - Türkiye'de son yıllardaki mevsimsel dengesizlik nedeniyle fındık bahçelerinde yaygın olarak görülen külleme hastalığının verim ve kalite kayıplarına neden olduğu bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı açıklamada, çiftçilere her geçen gün etkisini artıran külleme hastalığına karşı bahçelerinde zirai ve kültürel mücadele yapma çağrısında bulundu.

Son dönemde yaşanan mevsimsel dengesizlik nedeniyle hastalığın etkilerinde ciddi artış söz konusu olduğuna işaret eden Sağlam, "Bahçelerde incelemeler yaptık. Birçok bölgede hastalığın yeni mahsul fındığa da etki ettiğini gözlemledik. Fındık, külleme tehdidi altında. Üreticimiz hastalığa karşı gerekli mücadele çalışmalarını gerçekleştirmezse önümüzdeki süreçte yeni mahsul üründe dökülmeler başlayabilir. Geçmiş yıllarda rekoltede çok ciddi kayıplar yaşanmıştı. Aynı durum bu sezon için de yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin ürününe sahip çıkmasını isteyen Sağlam, "Tüm zirai ilaçlar bu hastalıkta etkindir. Külleme hastalığına karşı mutlaka bahçelerde zirai ve kültürel mücadele yapılması gerekir. Mücadele için geç kalınmış değil. İlaçlama havaların yağışsız olduğu dönemlerde yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam, etkili bir ilaçlama için bir dekarlık alana ocak ve dal sayısına göre değişmekle beraber 75-100 litrelik ilaçlı su atılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaprakların üstünün ıslandığı kadar yaprak altlarının da ıslanması önemli. Hastalığın seyrine göre 15 günde bir ilaçlamayı tekrarlamamız en iyi sonucu almamız için gereklidir. Bahçedeki yabancı otların kesilmesi ve ocak altı dip sürgünlerinin temizlenmesini de külleme mücadelesinde etkili rol oynamaktadır."



