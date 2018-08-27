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‘Fındıkta fiyatı üreticinin sabrı belirleyecek’

Bu sezon fındık fiyatını üreticinin sabrı ve dirayetinin belirleyeceğini belirten Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, ‘’Böylesine belirsiz ve boşluktan istifade eden fındık farelerinin ortalıkta cirit attığı bir sezonda üreticilerimiz aceleci davranmamalı, kafalarındaki fiyat oluşuna kadar beklemelidir’’ dedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:07
‘Fındıkta fiyatı üreticinin sabrı belirleyecek’

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bu sezon fındık fiyatını üreticinin sabrı ve dirayetinin belirleyeceğini söyledi. Ağustos ayının sonuna gelinmesine rağmen halen, 2018 yılı fındık rekoltesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla devlet adına yapılacak olan alım taban fiyatının açıklanmadığına vurgu yapan Karan, “Orman ve Tarım Bakanlığı herkesin kafasına göre rekolte ve fiyat açıkladığı bir sezonda bize göre ne rekolte ne de fiyat açıklayamamaktadır. O zaman biz de bugünden bu sezon Türkiye’nin tahmini fındık rekoltesinin 400 bin tonu geçmeyeceğini açıklıyor ve iddia ediyoruz. Böylesine belirsiz ve boşluktan istifade eden fındık farelerinin ortalıkta cirit attığı bir sezonda üreticilerimiz aceleci davranmamalı, kafalarındaki fiyat oluşuna kadar beklemelidir. Bu sezon fındık fiyatını üreticinin sabrı ve dirayeti belirleyecektir” dedi.

‘FİSKOBİRLİK’E BIRAKILMALI’

Eğer fındığın geçen sezon değeri 3 dolarsa bugün de 3 dolar olmalıdır” diyen Karan, üreticilerin hesabını buna göre yapması ve buna göre davranması gerektiğini söyledi.

Emanete bırakılan fındığın bu zamana kadar üreticilere kar getirmediğini hatırlatan Karan, bu durumun üreticileri zarara uğrattığını savundu.

Karan, “Emanet fındıktan karlı çıkan üretici değil, alıcı olmuştur. Üreticilerimiz illa ürününü emanete bırakacaksa, Giresun Ticaret Borsası tarafından kurulan fındıkta lisansı depoya veya FİSKOBİRLİK’e bırakmalıdır” dedi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:07
  1. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan
  2. Nurittin Karan
  3. Toprak Mahsulleri Ofisi
  4. FİSKOBİRLİK

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