  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AKOM uyardı! Sibirya soğukları İstanbul'da

18 Aralık 1914: 1. Dünya Savaşında Sarıkamış Cephesi’nde Büyük Bozgunun Yaşanması

18.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sıra sana da gelecek! FETÖ’nün yelpazecisi de yakalandı

Tutarsızlıkta çığır açtı! Ali Babacan dün kötülediği dönemi bugün güzelledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ayet-i kerime ile hatırlatmada bulundu: Hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız, tefrikaya düşmeyiniz

Müthiş başarı: Milli hava savunma füzesinin menzili 4 kat arttırıldı!

2022 Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

TİP'li Sera Kadıgil'den TBMM'de saygısızlık! Fuat Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açtı

Menfaatine dokunduğu için mi uyarmadın? Babacan: Türkiye'nin felakete sürüklendiğini gördüm ama konuşmadım
Ekonomi Fındıkta 300 bin tonluk ihracat hedefi
Ekonomi

Fındıkta 300 bin tonluk ihracat hedefi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, hedeflerinin bu sezon 300 bin ton fındık ihraç etmek olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:16:00 -
Fındıkta 300 bin tonluk ihracat hedefi

Sevinç,1 Eylül 2021'de başlayan fındık ihracat sezonunun ilk 3 ayında 114 bin 778 tonluk dış satım gerçekleştirildiğini, karşılığında 733 milyon 534 bin 630 dolarlık döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Fındık ihracatının bekledikleri gibi ilerlediğini ifade eden Sevinç, sezon başında tahmin ettikleri rakamların 3 aylık süreçte tuttuğunu aktardı.

Sevinç, sezon sonu itibariyle 300 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sezon sonu ellerinde fındık kalmayacağını tahmin ettiklerini anlatan Sevinç, "İhracatçılar olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Fındık, ülkemizin çok önemli bir ihracat ürünü, her şeyden önce net ihraç kalemidir. Fındık, devletimizin hedeflediği ve ihracata dayalı kalkınma modeli için son derece ciddi bir üründür. Bizim kendi kaynaklarımız döviz olarak ülkemize geliyor. Fındıkta geleceği çok iyi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracatta Avrupa ülkeleri başı çekiyor

Sevinç, ihracatta İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin başı çektiğini dile getirdi.

KFMİB Başkan Yardımcı Dursun Oğuz Gürsoy da fındık ihracatından bu sezon 2 milyar doların üzerinde döviz beklentileri olduğunu söyledi.

Gürsoy, rakip ülkelerde bu sezon fındığın az olduğuna da dikkati çekerek, ülkelerin bu nedenle tercihlerini Türk fındığından yana kullandığını ifade etti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay