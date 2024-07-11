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Kobi Fındıkta 2024 rekolte tespiti tamamlandı
Kobi

Fındıkta 2024 rekolte tespiti tamamlandı

Yeniakit Publisher
2024-07-11 15:35:00 -
Fındıkta 2024 rekolte tespiti tamamlandı

Giresun'da fındıkta 2024 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları tamamlandı.

Giresun'da 2024 yılı tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük koordinasyonunda, Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla rekolte tespit komisyonunun oluşturulduğunu söyledi.

Angın, 1 Temmuz tarihinde komisyonun başlattığı saha çalışmalarının bugün itibarıyla sona erdiğini belirterek, sonuçların bir rapor haline getirileceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığına gönderileceğini kaydetti.

Türkiye geneli tahmini fındık rekoltesi Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanıyor.

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