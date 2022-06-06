Fındıklı tarçınlı misket kurabiye | Tarçınlı misket kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Fındıklı Tarçınlı Misket Kurabiye (Gizli Tarif) Tarifi İçin Malzemeler

1 yumurta

1 çay bardağı nişasta

1 çay bardağı fındık (Un halinde çekilmiş )

5 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

250 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

5 su bardağı un

Bulamak için;

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı tarçın

Fındıklı Tarçınlı Misket Kurabiye (Gizli Tarif) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri yoğurma kabına alıp güzelce karıştıralım ve şekil alan güzel bir hamur elde edelim. Misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım ve yağlı kağıt serili tepsiye dizelim Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 veya 10 dakika pişirelim fazla tutmayın kızarmadan alıyoruz beyaz renkte iken fırından çıkan kurabiyelerimizi pudra şekeri ve tarçın karışımına bulayıp servis tabağına dizelim yemeğe hazır.

Tarçınlı Misket Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

65gram Tereyağı (oda sıcaklığında)

1adetküçük boy yumurta

65 gram pudra şekeri (6 tepeleme yemek kaşığı)

60 gram nişasta (6 tepeleme yemek kaşığı)

2,5 gram kabartma tozu (1 tepeleme çay kaşığı)

2,5 gram vanilin (1 tepeleme çay kaşığı)

1su bardağı (1 yemek kaşığı fazla) un (aldığı kadar)

45 gram pudra şekeri (bulamak için)

2 gramt arçın (bulamak için)

Tarçınlı Misket Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamur için, derin bir kasede Sütaş Tereyağı, yumurta, pudra şekeri, nişasta, kabartma, tozu ve vanilini karıştırın. Üzerine aldığı kadar unu ilave edip yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru beze haline getirip üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirin. Sertleşmiş olan hamuru buzdolabından çıkardıktan sonra 3-4 dakika kadar yoğurun. Hamurdan misket büyüklüğünde parçalar yuvarlayın. 180 derece fırında 25 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra pudra ve tarçını karıştırdığınız kaseye aktarıp her tarafını karışıma bulayın. Tabağa alıp servis edin. Afiyet olsun!