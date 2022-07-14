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Kadın - Aile Fındık lahmacun tarifi | Evde fındık lahmacun nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fındık lahmacun tarifi | Evde fındık lahmacun nasıl yapılır?

Leziz bir lahmacun tarifi arayanlar ‘Evde lahmacun nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, fındık lahmacun nasıl yapılır? Tam ölçülü fındık lahmacun tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-14 00:09:00 -
Fındık lahmacun tarifi | Evde fındık lahmacun nasıl yapılır?

Evinizde sıcacık leziz bir lahmacun hazırlamak isteyenler ‘Fındık lahmacun için hangi malzemeler gerekli?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Fındık lahmacun tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

1.5 su bardağı ılık su

1,5 tatlı kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç malzeme:

400 gram kıyma (kuzu kıyma olabilir)

1 adet soğan

4 adet çarliston biber

2 adet domates

3-4 diş sarımsak

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Evde fındık lahmacun nasıl yapılır?

Yoğurma kabının içerisine maya ve ılık suyu alın. Mayalı suyu 10 dakika kadar dinlendirin.

10 dakikanın ardından hamur malzemelerini karışıma ekleyip iyice yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamurun üzerini örtün ve mayalanmaya bırakın.

İç malzemeleri bıçakla küçültün ve hepsini karıştırın.

Tezgaha un serpin ve hamurdan parçalar kopararak açın.

Bir su bardağının ağzıyla hamurları kesin.

Fındık lahmacunlarınızı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Her bir hamurun üzerine iç harçtan bölüştürün.

Fındık lahmacunlarınızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirin.

Afiyet olsun.

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