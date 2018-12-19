Fındık ihracından 18,6 milyar dolar gelir

Türkiye, 2008-2018 döneminde 100’ü aşkın ülkeye toplam 2 milyon 532 bin 789 ton fındık satarak, 18 milyar 636 milyon 90 bin 804 dolar gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, 2023 ihracat hedeflerinin yakalanabilmesi için üretime önem verilmesi gerektiğine işaret ederek, “Verimliliği ve kârlılığı yukarı taşımalıyız, maliyetleri aşağı çekmeliyiz. Dünya fındık tüketimini Türkiye orijinli olarak artırmalıyız” dedi.