0553 313 94 23

Fındık ihracatında rekor sevindirdi

Türkiye'den, 2019-2020 fındık ihraç sezonunun ilk ayında gerçekleşen ihracat ve elde edilen döviz sevindirdi.

04 Ekim 2019 Cuma 13:46
Fındık ihracatında rekor sevindirdi

Türkiye'den, 2019-2020 fındık ihraç sezonunun ilk ayında gerçekleşen ihracat ve elde edilen döviz yüzleri güldürdü.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, ihracat sezonunun ilk ayında 46 bin 105 ton fındık satılarak karşılığında 296 milyon 313 bin dolar gelir sağlandığını anımsattı.

1 Eylül'de başlayan ihracat sezonunun ilk ayında elde edilen verilerin oldukça ümit verici olduğunu kaydeden Sevinç, "Rakamlardan da görüldüğü üzere hem tonaj bazında hem de döviz bazında fevkalade olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız." dedi.

Bunun böyle olacağını başlangıçta tahmin ettiklerini ifade eden Sevinç, tahminlerinin daha ilk ayda tuttuğunu söyledi.

Sevinç, en çok sevindiren gelişmenin Çin'e yapılan ihracat olduğunu belirterek, geleneksel pazarların dışında Çin'e yapılan ihracattaki artışın sektöre çok büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

Çin pazarında inanılmaz bir büyümenin olduğunun altını çizen Sevinç, "Geçen yılın aynı dönemine göre Çin'e yapılan ihracatın iki buçuk misli artması çok çok önemli. Bu rakam Çin'in bundan sonra ihracat yapılan ülkeler arasında ilk 10'a gireceğini bize göstermektedir. Çin hatta şu anda ilk 4'e yükselmiş durumda." diye konuştu.

Fındık ihracatında yaşanan bu olumlu tablonun sezon içerisinde de devam edeceğini öngördüklerini belirten Sevinç, "Bu sezon fındık ihracatında rekorların kırılacağını düşünüyoruz ve beklentimiz de bu yönde." şeklinde konuştu.

"Ne kadar fazla üretirsek o kadar fazla satacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Serbest piyasaya bir müdahale olmaması durumunda ihracattan çok olumlu sonuçlar alınacağını aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"Bu olumlu durumdan hem sektörümüz olumlu şekilde istifade edecek hem de ülkemiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu başarının arkasında bu yılki yüksek rekolte vardır. Bu durumu sürekli kılabilmek de bu ülkenin ve bütün paydaşların görevidir. Şu anda fındıkta budama dönemi başlamıştır. Bundan sonraki gübreleme ve ilaçlama dönemiyle ilgili herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz ihracatçılar olarak doğru bilgileri üreticilere ulaştırmak için zaten çalışıyoruz. Bundan sonra da elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu konuda devletten bir farkındalık oluşturması için destek beklediklerini söyleyen Sevinç, "Bir sene olan yüksek rekolte ile bu konular aşılmaz ve çözülmez. Bizim fındığa ihtiyacımız var. Sektörün fındığa ihtiyacı var. Ne kadar fazla üretirsek o kadar fazla satacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Sevinç, bu sezon fındık kalitesinin de oldukça iyi olduğunu, bu durumun ihracata olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 13:46
  1. Çin
  2. fındık
  3. ihracat
  4. Karadeniz
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT konusunda milletvekillerine çözüm önerisi yapıldı
    1. EYT konusunda milletvekillerine çözüm..
    2. Eritreli futbolcular Uganda'da kayboldu
    3. "Atatürkçülükten uzak" dedi, CHP'nin..
    4. CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni..
    5. ALES cevap kağıtları erişime açıldı
    6. Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi ağır..
    7. 'İslamofobiye karşı güçlü bir medya..
    8. Kızı için yol açtıran babanın..
    9. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile..
    10. Ünlüoğlu'nun cenazesinde şaşkına..
    11. Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200..
    12. Mansur Yavaş'ın sokağa attığı..
    13. Emine Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
    14. HDP'li Mızraklı PKK'ya methiyeler..
    15. Fındık ihracatında rekor sevindirdi
    16. İzmir'den gelip Van'da bal hasadı..
    17. İstanbul'daki 5.8'lik depremle ilgili..
    18. Askeri operasyon öncesi kritik görüşme!
    19. CHP'li belediye villa uğruna 2,5..
    20. Çin'den Sincan'da 115 milyar..
    21. İstanbul merkezli oto hırsızlığı..
    22. Dilipak’tan dikkat çeken açıklamalar:..
    23. Boris Johnson'dan ırkçı hareket:..
    24. Bingöl'de tefecilik operasyonu!..
    25. Bakan Abdulhamit Gül açıkladı! Cinsel..
    26. Başakşehir Teknik Direktörü Okan..
    27. Galatasaray'dan Onyekuru atağı! Devre..
    28. Irak’ta İran ateşi! İşsizlik,..
    29. Arsenal teknik patronu Unai Emer:..
    30. Irak'tan sonra o ülkede de halk sokağa..
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek