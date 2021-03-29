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Kadın - Aile Fincan tatlısı nasıl yapılır? Fincan tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Fincan tatlısı nasıl yapılır? Fincan tatlısı tarifi

Kolay tatlı tarifi | Hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tatlı arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Fincan tatlısı nasıl yapılıyor? Fincan tatlısı gerekli malzemeler | Tam ölçülü fincan tatlısı

Yeniakit Publisher
2021-03-29 23:25:00 -
Fincan tatlısı nasıl yapılır? Fincan tatlısı tarifi

Basit tatlı tarifi | Biraz süt, biraz unla şahane bir tatlı hazırlayabilirsiniz.

Fincan tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 yemek kaşığı margarin
  • 2 Türk kahvesi fincanı un
  • 2,5 Türk kahvesi fincanı şeker
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • 1 paket vanilin

Üzeri için;

Muz, çilek ya da kivi

Fincan tatlısı nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine süt, un ve şekeri alın.

Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebi kıvamına gelen tatlının altını kapatın.

Tencereye vanilin ve margarin ekleyin.

Orta boy kahve fincanlarının içerisine muhallebiyi bölüştürün.

Tatlı oda sıcaklığına gelince 4-5 saat buzdolabında dinlendirin.

Fincanlardan tatlıyı çıkarın ve Hindistan cevizine bulayın.

Tatlınızın üzerini arzu ettiğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Bulgur çorbası nasıl yapılır? Bulgur çorbası tarifi
Bulgur çorbası nasıl yapılır? Bulgur çorbası tarifi

Kadın - Aile

Bulgur çorbası nasıl yapılır? Bulgur çorbası tarifi

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