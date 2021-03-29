Fincan tatlısı nasıl yapılır? Fincan tatlısı tarifi
Kolay tatlı tarifi | Hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tatlı arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Fincan tatlısı nasıl yapılıyor? Fincan tatlısı gerekli malzemeler | Tam ölçülü fincan tatlısı
Basit tatlı tarifi | Biraz süt, biraz unla şahane bir tatlı hazırlayabilirsiniz.
Fincan tatlısı tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 yemek kaşığı margarin
- 2 Türk kahvesi fincanı un
- 2,5 Türk kahvesi fincanı şeker
- 1 su bardağı Hindistan cevizi
- 1 paket vanilin
Üzeri için;
Muz, çilek ya da kivi
Fincan tatlısı nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine süt, un ve şekeri alın.
Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak pişirin.
Muhallebi kıvamına gelen tatlının altını kapatın.
Tencereye vanilin ve margarin ekleyin.
Orta boy kahve fincanlarının içerisine muhallebiyi bölüştürün.
Tatlı oda sıcaklığına gelince 4-5 saat buzdolabında dinlendirin.
Fincanlardan tatlıyı çıkarın ve Hindistan cevizine bulayın.
Tatlınızın üzerini arzu ettiğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.