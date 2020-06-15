Finansal Analist İslam Memiş, "Büyük krize onbeş gün kaldı" deyip ekledi: Bu yatırım fırsatını bir daha bulamayabiliriz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Anadolu Ajansı Finansal Analisti İslam Memiş, ekonomide yeni haftayı yeniakit.com.tr'de analiz etti. "Gözlemlerimize göre sakin bir haftaya başladık." diyen Memiş, "Koronavirüs salgınında ikinci dalganın gelip gelmeyeceği konusu piyasalar üzerinde olumsuz bir etkiye sebep oluyor. Yatırımcılar bu belirsizlik döneminde duygularıyla değil akıllarıyla hareket etmeli." ifadelerini kullandı.

"Dış politikadaki gelişmeler de piyasaları etkiliyor"

Koronavirüsle birlikte dış politikadaki gelişmelerin de piayasal üzerinde etkili olduğunu belirten Memiş, "Dış politikada yaşanan gelişmeler ister istemez iç piyasadaki rakamlara da yansıyor. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından duyurulan operasyon sürecimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Bunu da olumlu bir seyir olarak gözlemliyoruz." dedi.

"Bu fırsatı bir daha bulamayabiliriz"

Temmuz ayının başlaması ile dünya genelinde büyük bir ekonomik krizin yaşanabileceğini vurgulayan İslam Memiş, "Bütün merkez bankaları 2020'nin ikinci yarısından itibaren dünya ekonomilerinde ciddi bir daralma bekliyor. Beklentiye göre dünya genelinde geçmişte hiç yaşanmamış bir ekonomik daralma olacak. Dünya ekonomisine yön verenler tarafından bağıra bağıra bu uyarılar yapılırken yerli yatırımcılarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Önümüzde onbeş günlük süre var. Bu süreci biraz daha alım tasarrufunda kullanmamız gerekiyor. Altın ve dövizdeki kısa vadeli düşüş yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Haziran'ın son haftalarında farklı bir Türkiye ve Dünya piyasasına uyanabileceğimizden dolayı bu fırsatı bir daha bulamayabiliriz." diye konuştu.