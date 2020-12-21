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Aktüel Filyasyon ekibince yurda götürülürken kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı
Aktüel

Filyasyon ekibince yurda götürülürken kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 12:47:19 -
Filyasyon ekibince yurda götürülürken kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde filyasyon ekibince tedbir amaçlı yurda götürülürken araçtan kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan T.A, filyasyon ekibince karantina için Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürülmek üzere evinden alındı.

T.A, araca başka bir hasta alındığı sırada kaçtı.

Polis ekiplerince yakalanan T.A. yurtta karantinaya alındı.

T.A'nın ifadesinin karantina bitiminde alınacağı öğrenildi.

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