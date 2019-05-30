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Filosu güçleniyor seferleri artıyor

Şimdiye kadar toplam 309 noktaya sefer yapan Türk Hava Yolları (THY), 2019 yılı sonuna kadar bu sayıyı 317'ye çıkaracak.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:44
Filosu güçleniyor seferleri artıyor

 Akit  Ekonomi 

Türk Hava Yolları (THY) yaz dönemine yeni uçuş noktaları ile giriyor. THY, 2019 yılı sonuna kadar 8 yeni noktaya daha uçuşa başlayacak. Şimdiye kadar yurtiçinde 50, yurtdışında 259 olmak üzere 309 noktaya sefer yapan THY, bu sayıyı 317’ye çıkararak yeni bir rekor kırmış olacak.

Dünyaya uçuyor

En fazla uçuş ağına sahip olan şirket, yeni uçuşların ilkini yarın Fransa’da Strazburg’a yapacak. 8 yeni uçuş için promosyonlu bilet satışları da devam ediyor. Şirket Strazburg’a haftada 4 sefer yapacak. 24 Haziran’da başlayacak olan Nijerya-Port Harcourt seferleri de yine haftada 4 gün olacak.

En uzun uçuşlardan biri ise Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Denpasar şehrine olacak. Dünyanın önemli turizm bölgelerinden biri olan Bali için şirket haftanın 7 günü uçuş planladı. Meksika’ya yapılacak uçuşlar hem Mexico City hem de Cancun’u kapsıyor. Bu iki noktaya yapılacak uçuşlar haftada üç gün olarak gerçekleştirilecek. THY filosuna katılacak olan Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarının da yeni dönemde uzun uçuşlarda kullanılması bekleniyor.

30 uçak daha gelecek

THY, geçtiğimiz mart ayında uzun süredir planladığı siparişlerini açıklamıştı. THY, 25’i kesin 5’i opsiyonu, toplam 30 adet Boeing 787-9 ile 25’i kesin 5’i opsiyonlu, toplam 30 adet Airbus A350-900 tipi uçağı filosuna eklemek üzere sipariş vermişti. Boeing 787-9’ların teslimatları haziran ayı sonunda başlayacak. Bu yıl toplam 6 uçak THY filosuna katılacak. 2020’den itibaren de Airbus A350-900 siparişleri teslim edilecek. THY, yeni nesil uzun menzilli yolcu uçaklarından 2019’da 6, 2020’de 14, 2021’de 10, 2022’de 12, 2023’te 11 ve 2024’te de 7 adet teslim alacak.

Kabin ekibi heyecanlı

Planlamaya göre yaz sezonuyla birlikte THY kabin ekipleri de yeni üniformalarını haziranda giymeye başlayacak. Türk Hava Yolları’na özel tasarlanan koleksiyondaki kumaş ve aksesuarların detaylarında yer alan “akış” deseni, Doğu ile Batı’nın kesişme noktası olan İstanbul’un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor. Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuarlardan oluşan yeni kabin üniformalarına, renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri hakim. Pilot üniformalarında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:44
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. Nijerya-Port Harcourt
  4. Bali Adası
  5. THY kabin ekipleri
  6. Türk Hava Yolları

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