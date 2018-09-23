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Filo kiralamada döviz devri kapandı

Gayrimenkulün ardından filo kiralamalarında da yerli para dönemi başlıyor. Yeni uygulama kapsamında dolar ile Euro’nun yerini TL’nin alması, en çok giderlerini aşağı çekmeye odaklanan KOBİ’leri mutlu etti.

23 Eylül 2018 Pazar 12:51
Filo kiralamada döviz devri kapandı

Taşınmazlar gibi taşınır malların kiralamalarına TL zorunluluğu getiren Cumhurbaşkanı kararı, rent a car şirketlerinden filo hizmeti alan KOBİ’lerin de yüzünü güldürdü. Karardan memnun olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, kiralamalarda dolar ile Euro’nun yerini TL’ye bırakmasının irili ufaklı şirketleri rahatlatacağına işaret etti.

MASRAFLARI DÜŞÜRECEK

KOBİ’lerin yararına olacak bir düzenlemenin hayata geçirildiğini ifade eden Özgenç, “Sayın Erdoğan’ın gayrimenkul ve menkullerin alım satımları ile kiralamalarında yerli para kullanımını zorunlu kılması şirketleri önemli bir yükten kurtaracak” dedi. Özgenç, TL ile kiralama yapan KOBİ’lerin ani fiyat artışlarının altında ezilmeyeceğinin; borç batağına girmeyeceğinin de altını çizdi.

UYMAYANLARA YAPTIRIM TALEBİ

Filo hizmetlerinden yararlanan şirketmerin yöneticileri ise düzenlemeye uymamakta ısrar edenlere karşı yaptırım uygulanmasını istiyor.

ŞİRKETLER ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Artan kurlar ve eriyen teminatlar karşısında çözüm arayan operasyonel filo kiralama sektörü ise kredilerde dövizlerden TL’ye geçiyor.

Sektör temsilcileri kredi maliyetlerini müşterilerine hissettirmemek için de ellerinden geleni yapıyor. Rent a car şirketlerinin bir bölümü de TL’ye geçiş kararından rahatsız. Bu şirketlerin yöneticileri, kiralamaların yüzde 78’inin dövizle yapıldığını hatırlatarak, “Şu anda sektörümüzde 360 bin taşıt kiralık durumda, bunun için kullanılan kredi tutarı ise 3,5 milyar Euro civarında. Finans kesiminin Euro ile fonladığı kredileri TL’ye çevirmesi mümkün değil. Ortaya çıkan bu tabloda, kiralama şirketleri olarak bizim sözleşmeleri TL’ye çevirmemiz ise kendi ayağımıza sıkmak anlamına geliyor. Birçok operasyonel kiralama firması bunun altından kalkamaz” diye konuştu.

SEKTÖR BÜYÜYOR

Filo kiralama firmaları büyümeye devam ediyor.  İlk 6 ayda 59 bin 675 adet yeni aracı filosuna katan sektör tarafından 6 milyar 407 milyon TL tutarında yatırım yapıldı. Aktif büyüklük 30 milyar 955 milyon TL’yi aşarken, toplam araç sayısı 364 bin 653 adede ulaştı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 12:51
  1. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği
  2. KOBİDER
  3. Başkanı Nurettin Özgenç

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