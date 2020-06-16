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Aktüel

Film sahnelerini aratmayan asayiş uygulaması

Gaziantep’te ablukaya alınan mahalleye 446 polis ile asayiş ve narkotik uygulaması düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:37:52 -
Film sahnelerini aratmayan asayiş uygulaması

Gaziantep’te ablukaya alınan mahalleye 446 polis ile asayiş ve narkotik uygulaması düzenlendi.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi ablukaya alındı. Drone ve dedektör köpeklerinde kullanıldığı uygulamada 15 ev, 322 araç ve 900 şahıs üzerinde arama yapıldı.


Narkotik ve Asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik yapılan uygulamada 446 polis görev aldı.


Mahallenin Özel Harekat Polisleri tarafından abluka altına alınmasıyla yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen ikametlerde arama yapıldı.


Basın ile paylaşılan operasyon görüntüleri ise film sahnelerini aratmadı. Havadan ve karadan ablukaya alınan mahalledeki operasyona İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de katıldı.

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