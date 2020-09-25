Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış

İstanbul’da ikamet eden bilgisayar yazılımcısı 38 yaşındaki Tayfun Demir, 2007 yılında dolandırıcılıktan 7 yıl hapse mahkum edildi

Hapisteyken üniversite eğitimi almaya başlayan Demir, 2011 yılında tutuklu bulunduğu açık cezaevinden sınav bahanesiyle firar etti.

Demir, firar eder etmez izini kaybettirmek için sahte belge hazırlatarak kendinisi cinayete kurban gitmiş gibi gösterdi. Demir’in sahte ölüm raporunu savcılık da kabul etti. Demir bu sayede UYAP’ta bulunan çeşitli suçlardan ve 100’ü aşkın aranma kaydından da resmen ‘ölü’ olduğu için kurtulmayı başardı.

Sahte raporla sırra kadem basan Demir, İstanbul’da bir banka şubesinden N.Ö. adına kredi çekmek istemesiyle ortaya çıktı.

Bankada yapılan inceleme sonucu dolandırıcılığı Demir’in yaptığının anlaşılmasından sonra resmi kayıtlarda Tayfun Demir’in ‘ölü’ olarak rapor edildiği için düştüğü belirlendi. Gerçek polisin ölüm raporuyla düşümün yapıldığı adliyenin kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Muğla'da enselendi

İncelenen kayıtlarda 12 Ocak 2012’de, “Yusuf Demir” sahte ismiyle ölüm raporunu veren kişinin bizzat Tayfun Demirîn kendisi olduğu anlaşıldı. Fakat o dönemde yürütülen tüm çalışmalara rağmen Demir yine izini kaybettirmeyi başardı.

Hakkında 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası hükmü olan Tayfun Demir’in altı ay önce Muğla’da tespit edildi.

Daha sonrasında teknik takibe alınan Tayfun Demir’in “ünlü bir youtuber” olduğu anlaşılıldı. Demir’in sosyal medya paylaşımları da yakın takibe alındı.

Yürütülen çalışmalarda Demir’in Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Gazeller Mahallesi’nde müstakil evde yaşadığı tespit edildi.

Demir, geçtiğimiz Pazar günü eve düzenlenen operasyonda sahte kimliğiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranırken yarışma programına katılmış

Tayfun Demir’in 2018 yılında “aranıyor” olmasına rağmen televizyon kanallarında programlara katıldığı ortaya çıktı.

Muğla’ya bir yıl önce taşındığı öğrenilen Demir’in 450 bin takipçili bir Youtube kanalı olduğuda saptandı. Kendisini hayvansever bir youtuber olarak tanınan Demir, çeşitli televizyon ve yarışma programlarına da katılmış.

Ölen kişi üzerine kimlik çıkarmış

Kiminin adına sahte kimlik düzenleyerek kaza yapan, kiminin adına krediler çekerek hapse füşmesine neden olan dolandırıcının kimlik ve ehliyetlerini kopyaladığı mağdurlar ise rahat nefes aldı.

İstanbul Zeytinburnu’nda ikamet eden tekstilci Tayfun Demir, dolandırıcının ilk kurbanlarından. Kimliğinin kopyalanması yüzünde nezarethanede bir gece yattığını anlatan Tayfun Demir, “2011 yılında arkadaşıma para karşılığı mal gönderdim, o da postaneye paramı yatırdı. Paramı çekmeye gittiğimde ‘Yeni kimliğinizi verin, kimlik çıkarmışsınız’ dediler. ‘Yeni kimlik çıkartmadım, en son 2009’da yeniletmiştim’ dedim. Ama ısrarla yeni kimlik çıkarttığımı söylediler. Oradan direkt savcılığa gittim. Suç duyurusunda bulundum. Benim kimliğimle dört ay cezaevinde Metris Kapalı Cezaevi’nde dolandırıcılıktan yatmış. O arada üzerime kredi kartı çıkarmıştı. Cezaevine girince parayı yatıramamış, bana icra gelmeye başladı. Hakkımda tutuklama kararları çıkarıldı. Adliye adliye, mahkeme mahkeme gezmeye başladım. Kadıköy’de karakola en son gittiğimde hakkımda tutuklama kararı çıkarılmış. Sabaha kadar nezarette kaldım. 2017 yılında her şey ortaya çıktığı için hakkımdaki davalar düştü. Yakalanmasında geç bile kalındı. İşimden oldum. Rahmetli kardeşim Metin Demir’in adına bile kimlik çıkarmış. Hayatımızı o dönem mahfetti. Ama nihayetinde kurtulduk” dedi.

Dolandırıcı Demir’in adına sahte kimlik oluşturduğu bir başka Tayfun Demir isimli vatandaş da, “Yaklaşık beş sene önce bankadan aradılar. Adıma çıkarılan yeni kimlikle kredi talebimin onaylanmadığını öğrendim. Ben de kredi çekmek için başvurmadığımı söyledim. Hemen savcılığa başvurdum. Muhtarlık aracılığıyla kimliğimi kopyalamış. Muhtarla, nüfus müdürlüğüyle davalık oldum. Mağdur oldum ama aklandım. Kimliğimle herhangi bir şey yapamadan kurtuldum” dedi. (Milliyet)