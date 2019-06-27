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Film değil gerçek! Gayrimeşru ilişki yaşadığı kişiyi öldürtmek için damadını kiraladı

İspanya’da bir kadın, gayrimeşru ilişki yaşadığı kişiyi öldürmesi için damadını ‘kiraladı’ ancak isteği yerine gelmeyince dolandırıcılık gerekçesiyle polise şikâyette bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:13
Film değil gerçek! Gayrimeşru ilişki yaşadığı kişiyi öldürtmek için damadını kiraladı

İspanya’da bir kadın, gayrimeşru ilişki yaşadığı kişiyi öldürmesi için damadını kiralık tuttu. Damat isteği yerine getirmeyince dolandırıcılık gerekçesiyle polise verildi.  Kadın ve damadının yanı sıra kızı da tutuklandı.

Madrid’de bu ayın ortasında gerçekleştiği belirtilen olayda, karakola giden bir anne-kız iki ayrı şikâyette bulundu. Birinde kadın, yıllar içinde 60 bin Euro’sunu çaldığını söylediği gayrimeşru ilişki yaşadığı kişi hakkındaydı. Diğeri ise, onu öldürmek için anlaştığı damadı içindi.

‘Oyuna getirilmiş’

Bu şikâyetlerin ardından ailenin hikâyesi de gün yüzüne çıktı.

Anlatılanlara göre, kayınvalidesinin dolandırıldığını eşinden öğrenen damat, paraları alan sevgiliyi öldürmeyi teklif etti. Cinayeti gerçekleştirmek için 7 bin Euro avans isteyen damat, adamı öldürdükten sonra organlarını da satacağını ve kadından çalınan 60 bin Euro’yu böylece geri alacağını vaat etti.

Polis, “Cinayet hiç gerçekleşmedi ve kadın oyuna getirilmiş hissetti” dedi. Polis, öldürülmesi planlanan sevgili içinse ‘sağlık durumu mükemmel’ yorumunu yaptı.

Olayın açığa çıkması üzerine kadın, kızı ve damadı tutuklandı. Üç kişi de cinayete azmettirmekle suçlanıyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:13
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